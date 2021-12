Sint Maarten : Menace avec une arme à feu : un pompier condamné à 12 mois de prison ferme

Au début du mois de décembre, un pompier a été condamné par le tribunal de première instance de Sint Maarten pour menace avec une arme à feu, et pour détention d’arme à feu illégale.

Le pompier a menacé une personne, après une soirée très arrosée et, pour sa défense, a déclaré lors de sa comparution au tribunal qu’il ne se souvenait plus de l’incident.

Selon le tribunal, son comportement peut non seulement affecter la façon dont sa profession est considérée, mais peut créer un sentiment de peur et d’insécurité pour la victime et la population.

Le pompier a été condamné à 24 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis. _AF