SINT MAARTEN : Litige entre un salarié et un patron de casino

Un gérant de casino en partie hollandaise a été opposé à l’un des cinq salariés qu’il a licenciés et a demandé au tribunal de St Maarten de prononcer la résiliation du contrat sans octroyer d’indemnisation audit salarié.

A la mi janvier, le patron de l’entreprise a envoyé un courrier au ministère du Travail afin que celui-ci valide le licenciement de certains de ses employés au motif que le casino accusait des pertes financières depuis plusieurs années. Il a expliqué avoir réorganisé l’établissement et les postes ce qui a nécessité la suppression de certains. Deux mois plus tard, il a reçu une réponse négative des autorités.

Au tribunal, le patron fait valoir une baisse constante de son chiffre d’affaires, en particulier celui des jeux de table sur lesquels le salarié était affecté. En 2014, le casino a réalisé un chiffre d’affaire de 2,32 millions de dollars et en 2020 de 368 452 dollars.

Après analyse des éléments du dossier, le tribunal fait remarquer que le salarié licencié qui conteste la décision du patron, a plus d’expérience que ceux qui restent (il a été embauché en 1997) : «On aurait dû s’attendre à ce que l’employeur explique pourquoi les employés qui ont été embauchés à une date ultérieure peuvent simplement rester et que l’employé très expérimenté doit quitter le terrain. Une telle explication fait totalement défaut.»

De plus, le tribunal note que les jeux de table ne sont au final pas supprimés et qu’une personne doit être affectée pour les surveiller. Et ainsi de se demander pourquoi le patron a estimé que «l’employé n’était pas adapté à ce poste », voire pourquoi une formation de mise à niveau ne lui a pas été proposée vu «qu’il avait des décennies d’expérience avec les jeux de table».

Au final, le tribunal a rejeté la demande du patron