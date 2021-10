Sint Maarten : Les établissements nocturnes autorisés à rester ouverts jusqu’à 1 heure du matin

Telle est la décision qui a été prise la semaine dernière lors d’une réunion qui s’est tenue entre Roger Lawrence et Omar Ottley, respectivement ministre du Tourisme et de la Santé et les gérants d’établissements nocturnes.

L’extension des heures de fermeture des établissements nocturnes de 23h à 1 heure du matin est entrée en vigueur depuis le vendredi 15 octobre dernier. Mais sous certaines conditions !

En effet, les ministres ont précisé l’importance du respect des protocoles sanitaires et d’un dépistage approfondi, obligeant ainsi les personnes à prouver qu’elles disposent d’un schéma vaccinal complet ou d’être en possession d’un résultat négatif au test Covid-19 pour entrer dans les établissements.

Ces mesures devront être appliquées à la lettre à compter de ce vendredi 22 octobre. Avant cette date butoir, des contrôles stricts seront opérés dans les différents établissements par les autorités locales.

Si ce protocole s’avère être un moyen efficace d’assurer la sécurité sanitaire des noctambules, les deux ministères envisageront un allongement supplémentaire des horaires de ces établissements dédiés à la fête et aux sorties nocturnes.