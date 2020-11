Sint Maarten : Les élèves de retour sur les bancs de l’école avec des règles sanitaires strictes

Alors que les élèves ont repris le chemin de l’école depuis le lundi 16 novembre dernier, le ministère de la Justice a mis en place de son côté des règles sanitaires strictes pour la protection de la communauté éducative dans son ensemble, avant, pendant et après les heures de classe.

Outre la nécessité pour chacun d’adhérer aux mesures de distanciation sociale et aux recommandations d’hygiène, la ministre de la Justice Anna E. Richardson a également mis en place un règlement ministériel dans le but de protéger les élèves, les enseignants, les parents et résidents de la communauté éducative.

Le règlement ministériel, en vigueur depuis lundi, interdit aux élèves et aux adultes de flâner à proximité immédiate des écoles du district scolaire de Cul-de-Sac entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

Le ministère de la Justice a également rappelé que la tolérance zéro sera appliquée pour les attaques violentes contre les élèves, parents, enseignants et autres personnes du monde enseignant.

Les bagarres, les brimades et / ou la possession d’armes par les élèves ou toute personne trouvée en train de flâner dans le district scolaire devront répondre de leurs actes devant la justice.

Le ministère de la Justice et le ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (ECYS) travailleront également en étroite collaboration pour mettre en place des mesures supplémentaires de lutte contre l’absentéisme.

Les autorités hollandaises rappellent aux étudiants et au grand public l’importance de porter un masque pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19. _AF