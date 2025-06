Sint Maarten / Les contrôles de police en cours mettent l’accent sur la sécurité routière, les stupéfiants illégaux et les armes

Les forces de police de Sint Maarten (KPSM) continuent d’effectuer des contrôles à l’échelle de l’île axés sur la sécurité routière et la détection des activités illégales impliquant des drogues et des armes.

La semaine dernière, les agents du KPSM ont effectué plusieurs contrôles de la circulation ciblés à différents endroits à travers l’île. Ces contrôles ont entraîné l’imposition de multiples amendes pour toute une série d’infractions à la route, notamment le manque de documentation, la conduite imprudente et le non-port de ceintures de sécurité ou de casques.

Outre les infractions à la circulation, les agents ont également rencontré une tendance préoccupante ces derniers mois. Plusieurs conducteurs se sont avérés en possession de permis de conduire locaux falsifiés lors de ces contrôles de routine. La police de Sint Maarten met vivement en garde le public contre l’utilisation ou la possession de documents frauduleux. Les personnes trouvées en infraction feront l’objet de poursuites pénales.

Le KPSM reste déterminé à assurer la sécurité publique et à faire respecter la loi, et exhorte tous les résidents et les visiteurs à coopérer lors des arrêts et des contrôles routiers. Ces efforts s’inscrivent dans une initiative plus large visant à maintenir l’ordre et à protéger la population.