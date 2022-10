SINT MAARTEN : Les autorités sanitaires hollandaises constatent une augmentation des maladies respiratoires

Les Services Collectifs de Prévention (SCP) de Sint Maarten ont récemment constaté une augmentation des maladies respiratoires aiguës et rappellent à la population que la saison de la grippe est arrivée.

Médecins et pharmaciens ont signalé une augmentation des maladies respiratoires, en particulier chez les enfants atteints du virus respiratoire syncytial (VRS).

Le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque habituellement des symptômes légers semblables à ceux du rhume.

La plupart des personnes qui contractent une infection par le VRS auront une maladie bénigne et se rétabliront en une semaine ou deux. Le VRS peut aggraver les problèmes de santé chroniques, et les personnes asthmatiques peuvent avoir des crises d’asthme à la suite d’une infection par le VRS.

Les groupes suivants qui sont plus susceptibles d’avoir des complications graves s’ils tombent malades avec le VRS sont les nourrissons et les jeunes enfants (moins de cinq ans) et les adultes plus âgés (en particulier ceux de 65 ans et plus) et les adultes atteints de maladies chroniques (maladie cardiaque ou pulmonaire chronique, système immunitaire affaibli).

La SCP continue de surveiller les données sur la santé et encourage la population à mettre en pratique des mesures de prévention telles que le lavage adéquat des mains (avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes); couvrir votre toux / éternuements avec un mouchoir en papier ou votre manche supérieure, pas vos mains; éviter tout contact étroit avec des personnes malades; Nettoyez fréquemment les surfaces fréquemment touchées telles que les poignées de porte, etc. dans votre maison, votre école ou votre lieu de travail.

Le lavage des mains réduit souvent la transmission de maladies respiratoires telles que la grippe, le rhume et la COVID-19.

La SCP encourage la population à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19. _AF

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le 914, le 542-1122 du SCP ou envoyer un courriel à surveillance@sintmaartengov.org

