Sint Maarten : Le gouvernement approuve le plan de développement d’un hôtel et d’un parc aquatique à proximité du port

Le Conseil des ministres a récemment approuvé le plan d’action connu sous le nom de « Quarter Development », qui prévoit la construction du plus grand parc aquatique du nord-est des Caraïbes et d’un hôtel sur la propriété adjacente au Dr. A.C. Wathey Cruise & Cargo Facility.

La construction de ce projet, d’un montant de 100 millions de dollars durera environ 18 mois et viendra compléter d’autres améliorations apportées à la destination, comme le marché de Philipsburg.

Le ministre par intérim du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT), Omar Ottley a déclaré mardi : « C’est vraiment un plaisir de voir le Conseil des ministres approuver à l’unanimité le plan directeur du développement du quartier. Ce projet est en cours depuis de nombreuses années et je suis extrêmement honoré d’y participer en tant que ministre par intérim de TEATT ».

O. Ottley a poursuivi en déclarant qu’il a pour mission de maximiser l’économie autant que possible et de s’efforcer de faire de Sint Maarten la première destination touristique. « Pas seulement dans notre région mais dans le monde », a-t-il précisé. « Le développement du quartier nous permettra de passer au niveau supérieur tout en revitalisant Philipsburg et en augmentant les activités touristiques sur la partie néerlandaise de l’île ».

Le projet améliorera le marché du travail local avec 600 emplois pendant la période de construction et jusqu’à 500 nouvelles opportunités d’emploi une fois le projet achevé.

Selon le Conseil des ministres, ces développements ajoutent à la valeur expérientielle de la destination pour les visiteurs et la communauté locale, tout en soutenant la position de destination touristique de premier plan de Sint Maarten.

Utilisant des énergies renouvelables, le parc aquatique avec ses attractions à sensations fortes, sa rivière et son hôtel flambant neuf contribuera à l’attrait de la destination répondant ainsi au marché de l’industrie du tourisme. _AF

