Sint Maarten : La police hollandaise intransigeante avec les conducteurs de deux roues imprudents sur les routes !

Comme annoncé dernièrement, une équipe spéciale de policiers a été mise sur pied pour réprimer les conducteurs imprudents de scooters et de motos, qui mettent en danger la sécurité des automobilistes, piétons et autres usagers de la route en partie hollandaise.

Au cours du week-end dernier, les forces de l’ordre ont arrêté plusieurs pilotes dangereux. Cela a conduit à l’arrestation de deux personnes, huit amendes et 15 scooters saisis. La police avait déjà averti les motocyclistes que des mesures strictes seront prises contre les comportements imprudents. « Les jeunes circulant sur un deux roues sont devenus plus effrontés et insensibles lorsqu’ils conduisent sur la voie publique », souligne un représentant de la police hollandaise.

Les autorités condamnent fortement cette conduite dangereuse et illégale et ont bien l’intention de frapper fort pour enrayer ces comportements irresponsables.

A bon entendeur… _AF