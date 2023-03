SINT MAARTEN : La Police dresse un bilan rapide des premiers mois de l’année 2023

Le premier trimestre de 2023 touche bientôt à sa fin. La police de Sint Maarten (KPSM) a procédé à un comparatif entre les onze premières semaines de 2022 et celles de cette année en termes de demandes d’assistance et d’accidents de la route. Les chiffres sont en hausse, tout comme les contrôles.

La police de Sint Maarten a effectué une analyse des incidents, des rapports et des accidents de la route qui ont nécessité une intervention pour les premiers mois de 2023. Sur la base des résultats de 2023, la KPSM a traité un volume plus élevé de demandes d’assistance, d’incidents et d’accidents de voiture par rapport à la même période en 2022. En ce qui concerne les appels d’urgence au centre de répartition (le numéro 911), il y en a eu 1490 au total en 2022, contre 1606 en 2023. Le bilan du nombre d’accidents de voiture était de 313 en 2022 contre 353 en 2023. En communiquant ce bilan, les forces de l’ordre tiennent à rappeler que la sécurité routière et la résolution des conflits sont essentielles pour assurer la sécurité et le bien-être de tous sur le territoire. La KPSM appelle à travailler ensemble en suivant les lois et les réglementations en vigueur afin de créer un environnement plus sûr et plus harmonieux pour tous. En parallèle, les forces de l’ordre de la partie hollandaise intensifient les contrôles de sécurité. Au cours de la seconde semaine du mois de mars 2023, les actions coordonnées liées à la sûreté et à la sécurité ont permis d’immobiliser 137 véhicules, de contrôler 36 individus en relation avec les stupéfiants et d’arrêter 56 conducteurs pour rouler avec les vitres teintées. Les patrouilles ont également effectué bon nombre de contrôles aux abords des écoles et des supermarchés dans toute l’île. La KPSM invite les conducteurs de deux-roues à se munir des papiers de leur véhicule pour faciliter les contrôles. _Vx

