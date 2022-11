Sint Maarten : La journée « Portes Ouvertes » organisée par les pompiers hollandais a peut-être suscité des vocations chez les plus jeunes

Le dimanche 30 octobre dernier, la Première ministre, Silveria Jacobs, ainsi de nombreuses personnes civiles ont assisté à la journée « Portes Ouvertes » organisée au sein du service d’incendie et de secours de Sint Maarten.

Les hommes et les femmes du service d’incendie ont partagé leur passion pour leur travail en organisant des séances d’information avec d’autres parties prenantes, démontrant l’importance de la sécurité incendie et de la prévention. Des activités aquatiques, une mini course d’obstacles et des tours de camion de pompiers pour les enfants et leurs parents étaient également au programme. L’événement a été un succès avec plus de 650 participants enthousiastes.

Le service d’ambulance a également participé à la journée « Portes Ouvertes », faisant des démonstrations de son équipement et de ses techniques de sauvetage. Les entreprises Nagico et Island Cooking Gas, entre autres, étaient également présentes. Elles ont installé des kiosques et fourni des informations au public sur la sécurité incendie.

« Je tiens à féliciter les pompiers de Sint Maarten qui, grâce à leur travail acharné, ont vraiment donné le meilleur d’eux-mêmes dans les activités de la journée », souligne Silveria Jacobs, avant de rajouter « Bien qu’ils soient peu nombreux et qu’ils soient confrontés à de nombreux défis, ils continuent à faire leur travail dans le meilleur intérêt de la sécurité de la population. La manière dont ces hommes et ces femmes s’acquittent de leur devoir afin de servir la communauté est tout à fait louable ». _AF

