SINT MAARTEN : Il est du devoir de chacun de signaler toute forme de maltraitance d’enfant auprès de la police

Au cours des dernières semaines, plusieurs cas d’abus présumés de mineurs ont été couverts par des médias. Via communiqué, la police de Sint Maarten (KPSM) affirme être en connaissance de ces derniers et s’adresse directement à la population saint-martinoise.

Parce que ces affaires présumées ont été traitées dans divers médias, la police tient à assurer au public que le service de la jeunesse et de la morale de la KPSM est au courant de ces cas. Un cas particulier est celui de plusieurs individus faisant circuler une vidéo montrant l’abus d’un mineur. La police est en possession d’une copie de cette vidéo qui est maintenant une preuve dans la poursuite de l’enquête sur cette affaire. Les personnes qui diffusent cette vidéo et toute autre vidéo de nature similaire doivent être conscientes que la possession de pornographie infantile sur leur téléphone portable est une infraction pénale. Cela inclut la transmission de ces types de vidéos. La police intime la population de cesser la distribution de cette vidéo ou de vidéos similaires. Les mineurs et leurs familles sont les victimes directes de ces situations, les officiers de police en charge de ces dossiers traitent ces cas avec beaucoup de sensibilité et de discrétion. La police exhorte donc le public à faire de même. En parallèle, les agents communautaires et la police participent activement aux programmes d’éducation pour réduire le risque potentiel de maltraitance et de négligence envers les enfants et pour encourager le signalement de ces crimes. _Vx

