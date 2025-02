SINT MAARTEN / Fouille à la prison de Pointe Blanche : l’armée en renfort

Mercredi dernier, la police de Sint Maarten, avec l’appui du détachement de la Marine des Forces armées néerlandaises dans les Caraïbes, a mené une perquisition à l’établissement pénitentiaire de Pointe Blanche.

Cette opération visait à assurer le maintien de l’ordre et à renforcer la sécurité du personnel et des détenus.

Lors de cette fouille, les autorités ont saisi 73 armes blanches et contondantes, ainsi que 20 téléphones portables. En outre, une quantité de marijuana et d’ecstasy a été découverte et confisquée. L’élimination de ces objets interdits s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité et à prévenir les activités illicites au sein de la prison.

L’assistance aux autorités civiles constitue l’une des missions principales des Forces armées néerlandaises dans les Caraïbes. Cette coopération étroite entre le ministère de la Défense et la police de Sint Maarten témoigne d’un engagement commun pour garantir la stabilité et la sécurité au sein du Royaume des Pays-Bas. _Vx

