SINT MAARTEN / Festivités carnavalesques : aucun débordement ne sera toléré par la police

À l’occasion des grandes festivités carnavalesques qui débutent aujourd’hui côté hollandais par le J’ouvert Jump Up et qui vont se poursuivre tout au long du week-end du 1er mai, les forces de police de Sint Maarten veulent rappeler à tous l’importance de la sécurité et du comportement responsable pendant ces événements.

Les forces de l’ordre reconnaissent qu’il s’agit d’une période de célébration et de plaisir, mais il est essentiel que la population respecte les avertissements et les lignes directrices des agents pour assurer le bon déroulement des festivités en toute sécurité.

Pendant ce temps, la police tient à rappeler à tout le monde que la politique de « payer ou rester » est toujours en vigueur tout au long de cette période de carnaval. Cela implique que toute personne arrêtée pour avoir enfreint la loi risque la possibilité de payer une amende ou d’aller en prison.

« Nous exhortons tout le monde à suivre les règles et à se comporter de façon responsable », souligne le porte-parole de la police de Sint Maarten. « Nous demandons également à tous de coopérer avec la police et les autres agents des forces de l’ordre qui seront présents tous les jours sur le terrain. Leur travail consiste à s’assurer que tout le monde est en sécurité et que les festivités se déroulent sans problème.

La police demande à tous les fêtards qui prennent part au Jump-up de suivre les instructions et de ne pas hésiter à signaler toute activité ou comportement suspect. _AF

