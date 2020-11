Sint Maarten (Faits divers) : Plus de 600 accidents survenus en 9 mois !

La police de Sint Maarten a dressé un bilan des accidents de la circulation survenus durant ces 9 derniers mois. Une analyse qui a permis de déterminer les causes et les lieux où la plupart des accidents ont eu lieu, mais aussi les conséquences qu’ils ont entraînés.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020, le service de la police de la circulation a recensé plus de 600 accidents, ce qui représente environ 70 accidents par mois. Ainsi, il y a plus de deux accidents par jour, et les statistiques montrent que bon nombre des causes peuvent être évitées.

Le facteur humain semble être l’élément le plus répandu pour les accidents de la route. Cela comprend à la fois les comportements de conduite comme la distraction au volant, l’excès de vitesse, la conduite imprudente, les infractions au code de la route, ou encore la fatigue et les handicaps physiques.

Si la distraction au volant est la cause la plus fréquente d’accidents de la route en partie hollandaise, les excès de vitesse et la conduite sous influence sont les raisons de certains d’autres accidents importants. L’utilisation du téléphone portable, ainsi que le fait de manger ou de boire au volant sont également des causes d’accidents. Si ces causes peuvent varier, les conséquences sont généralement les mêmes, et vont des dommages aux véhicules et aux biens, aux blessures graves.

Excès de vitesse, changement de direction inattendue, non-respect des panneaux de signalisation, sont les principaux signes d’une conduite imprudente, selon les policiers.

Les forces de l’ordre ont établi un aperçu des zones les plus exposées aux accidents, avec en haut du classement le secteur de A.TH. Illidge Road avec 59 accidents, Walter J.A. Nisbet Road avec 53 accidents, suivi de A.J.C. Brouwers Road, 49, Welfare Road, 47, Sucker Garden Road, 40, Union Road, 39, L.B Scot Road, 35, Bush Road, 26, la route de l’aéroport, 24, et en fin de classement Arch Road et C.A. Cannegieter Road avec chacun 12 accidents.

La police de Sint Maarten tient, à nouveau, à mettre en garde les usagers de la route, que de nombreux accidents peuvent être évités si les conducteurs conduisent non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. _AF