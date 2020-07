Sint Maarten (Fait divers) / Coups de feu à Pélican : des traces de sang retrouvées mais aucune victime ni auteur(s) sur les lieux

Les détectives de Sint Maarten enquêtent sur une affaire de coups de feu qui ont été tirés dans le secteur de Pélican, le mercredi 22 juillet dernier aux aurores.

Une patrouille de police et le service d’identification criminelle ont été envoyés sur Ruby Drive où les coups de feu avaient été entendus.

Sur place, les enquêteurs ont trouvé des indices indiquant que plusieurs tirs avaient été effectués. Du sang a été également retrouvé sur les lieux et des échantillons ont été prélevés par le service médico-légal. Un examen des environs n’a pas permis de trouver ni une éventuelle victime, ni le(s) auteur(s).

A l’heure d’aujourd’hui, la police n’a toujours pas une vision bien claire de ce qui s’est réellement passé.

Toute personne qui aurait des informations sur cette affaire peut contacter la police au +1 721 54 22222, ou le numéro d’appel gratuit et anonyme, le 9300. Il est également possible de se rendre sur le site Internet www.policesxm.sx pour fournir des informations de manière anonyme via le formulaire de contact, ou encore de laisser un message privé sur la page Facebook KorpsPolitieSintMaarten