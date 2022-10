Sint Maarten : Encore trop d’accidents de la circulation !

Le département de la circulation du KPSM (Korps Politie Sint Maarten) enquête sur plusieurs accidents de la circulation survenus au cours de ces derniers jours.

Un de ces accidents spectaculaires a eu lieu le 24 octobre dernier aux alentours de 11 heures dans la zone de Sucker-Garden. Selon l’enquête préliminaire menée par les forces de l’ordre, il est apparu qu’un scooter est entré en collision à l’arrière d’une voiture alors qu’il montait une colline. Lorsque le conducteur s’est arrêté en haut de la côte pour vérifier ce qui était arrivé à son véhicule, il a remarqué que le frein à main n’était pas correctement serré et le véhicule a commencé à reculer. Le conducteur a tenté de remonter dans son véhicule pour l’arrêter, mais il n’y est pas parvenu et a fini par tomber et se blesser. Il a continué à reculer et s’est ensuite écrasé dans les buissons le long de la route. Le conducteur a reçu les premiers soins du personnel ambulancier arrivé rapidement sur les lieux et a été transféré au SMMC (Sint Maarten Medical Center)._AF

