Sint Maarten / EHAS : vers une simplification de la procédure

Les passagers, y compris les résidents de la partie française de l’île, qui arrivent à l’aéroport Juliana, doivent encore compléter le formulaire en ligne EHAS. Le gouvernement de Sint Maarten a annoncé qu’à partir du 1er août prochain, la procédure sera simplifiée.

Dès qu’un passager présentant les preuves d’un schéma vaccinal complet, aura rempli son formulaire, il recevra automatiquement et immédiatement le document de pré-approbation à son entrée sur le territoire ; ce qui va changer est le délai de réception de ce document. Aujourd’hui il peut être envoyé plusieurs heures après avoir complété le formulaire.

Les autorités de Sint Maarten précisent que la pré-autorisation sera toujours demandée au moment de l’embarquement et contrôlée à l’arrivée à Juliana avec les preuves du schéma vaccinal.

Par ailleurs, le gouvernement travaille à améliorer encore davantage le système pour une mise en service au plus tard le 15 octobre. Il se défend également de l’utilité de cet outil de contrôle des visiteurs et dément que le nombre de touristes a baissé depuis sa mise en place. «Pendant la saison 2021-2022, Sint Maarten était à environ 120 % de son nombre d’arrivées pré-Covid et à ce jour, nous sommes à 90 % des arrivées 2019 », indique-t-il. Et de préciser que d’autres pays, comme Aruba, exigent également des visiteurs de remplir des formulaires avant leur arrivée. «Même si l’Amérique a finalement assoupli ses conditions d’entrée, les non-ressortissants doivent être vaccinés pour entrer dans leur pays. Cela montre que chacun essaie de trouver un équilibre qui protège sa population tout en attirant les visiteurs », ajoute le gouvernement de Sint Maarten.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui