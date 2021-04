Sint Maarten / Covid-19 : un cas de variant indien détecté !

Le variant double mutant « indien », qui suscite l’inquiétude des spécialistes et professionnels de santé, a été détecté chez une personne résidante en partie hollandaise. Une information confirmée par le service de Prévention Collective (CPS) du ministère de la Santé Publique et du Développement Social de Sint Maarten.

Sur la base des dernières informations, le variant B.1.617 du SARS- CoV-2, dit « indien » pourrait être responsable de la résurgence des cas de Covid-19 en Inde et au Pakistan. À titre préventif, les autorités hollandaises ont pris la décision de placer l’Inde et le Pakistan sur la liste des pays interdits à compter du 20 avril 2021.

En collaboration avec des laboratoires locaux et l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM), des échantillons ont été envoyés aux Pays-Bas pour le génotypage du Covid-19. Les échantillons envoyés provenaient des deux dernières semaines et les résultats du génotypage montrent que 93%, soit 38 cas détectés proviennent du variant anglais), 5% de personnes contaminées par le variant new-yorkais et 1 personne par le variant indien.

Force est de constater que plusieurs variants circulent en partie hollandaise. L’occasion pour les autorités locales de rappeler à la population l’importance de bien respecter les gestes barrières et éviter ainsi la propagation du virus ! _AF