Sint Maarten (Covid-19) : 6 nouvelles personnes testées positives et hausse du nombre de patients hospitalisés

Le dernier bulletin sanitaire en date du 8 novembre fait état de 6 nouvelles personnes testées positives à la Covid-19 côté hollandais, portant le nombre total de cas actifs à 72. 10 patients sont actuellement hospitalisés.

Les Services de Prévention Collective (CPS) surveillent à présent 62 personnes placées en isolement à leur domicile, toutes présentant des symptômes suspects liés au coronavirus.

Par ailleurs, 10 patients sont actuellement hospitalisés au Sint Maarten Medical Center.

256 autres personnes sont actuellement sous surveillance après avoir été peut-être en contact avec un cas actif.

Depuis le 1er cas survenu côté hollandais, 801 personnes ont été déclarées guéries.

Le nombre total de décès dus à la Covid-19 reste à 23.

Enfin, les services sanitaires ont déjà testé 1265 voyageurs arrivant à l’aéroport international de Princess Juliana et 5742 personnes sur l’ensemble du territoire.

« Le respect des réglementations obligatoires mises en œuvre est crucial dans les efforts visant à réduire la propagation du virus. Il faut continuer à porter les masques en public, pratiquer la distanciation sociale de 2 mètres, désinfecter et se laver les mains fréquemment et s’abstenir de rassemblements de masse » rappelle inlassablement le ministre de la Santé Publique, du Développement Social et du Travail, Richard Panneflek. _AF