SINT MAARTEN : Braquage en pleine journée à Sucker Garden

Le 22 juillet dernier en fin de matinée, un braquage a eu lieu dans un supermarché à Sucker Gardon Road. La police hollandaise encourage les témoins à se manifester.

Vendredi passé vers 11h30, un inconnu armé a fait irruption dans le supermarché Five Star sur Sucker Garden Road et en est reparti en dérobant une somme d’argent dont le montant n’a pas été divulgué. Le suspect a pris la fuite sur un scooter conduit par un complice qui l’attendait à l’extérieur du magasin. Après avoir commis le larcin, les deux individus se sont échappés en direction de Defiance et Upper Prince’s Quarter. La police de Sint Maarten exhorte toute personne qui aurait pu se trouver dans les environs immédiats de Sucker Garden Road ce vendredi 22 juillet à 11h30 et qui pourrait avoir des informations permettant de faire avancer l’enquête et à mener à l’arrestation des criminels, à partager leur témoignage avec les autorités. _Vx

