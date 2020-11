SINT MAARTEN : Baisse de 56 % de la turn over tax au 2ème trimestre

Au premier semestre de cette année, les recettes de la turn over tax (TOT) à Sint Maarten, soit l’équivalent de la TGCA de la partie française, se sont élevées à 32,43 millions de dollars. Elles sont inférieures de 7,5 millions de dollars par rapport à celles de 2019 sur la même période.

Cette baisse de 18,8 % s’explique par les conséquences de la crise du covid-19 sur l’économie locale au deuxième trimestre. Entre avril et juin, soit durant le confinement, une baisse de 56 % des recettes de turn over tax (- 12,6 millions) a été observée.

Le gouvernement de Sint Maarten a récolté 2,2 fois moins qu’au premier trimestre, soit 9,9 millions de dollars. Sur les trois premiers mois de cette année, le gouvernement de Sint Maarten avait en revanche vu ses recettes de TOT progresser de 15 % par rapport au premier trimestre 2019, pour s’établir à 22,51 millions de dollars contre 19,5 millions l’an passé.

A titre de comparaison, les recettes de TGCA de la COM ont également diminué entre le premier et second trimestre, mais dans des proportions moins importantes (-33,8%) passant de 5,97 millions d’euros à fin mars à 3,95 millions à fin juin.

Les recettes de TOT à Sint Maarten (dont le taux est de 5 %) demeurent 3,2 fois supérieures à la TGCA (dont le taux est de 4 %). (soualigapost.com)