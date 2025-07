SINT MAARTEN : Arrestations et saisie d’armes à feu lors d’une opération conjointe avec les autorités françaises dans la région de Maho

Au petit matin du 2 juillet 2025, à la demande des gendarmes de la partie française et sous la direction directe du juge d’instruction, des membres du département des détectives de la police de Sint Maarten (KPSM), soutenus par l’équipe d’arrestation, ont effectué une perquisition et arrêté trois individus, une femme et deux hommes, dans la région de Maho.

La demande des autorités françaises concernait un meurtre commis dans la partie française de l’île, ainsi que la possession d’armes à feu. Lors de la perquisition, trois armes de poing, deux fusils automatiques, des munitions, une grosse somme d’argent et une quantité de marijuana ont été trouvés et confisqués. Les trois individus, âgés de 15, 22 et 26 ans ont été transférés au poste de police pour y être intérrogés et ont ensuite été placés en détention. L’un des suspects devrait être extradé vers la partie française de l’île. Le KPSM continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux et régionaux afin de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’assurer la sécurité de la population.