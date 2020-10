Sint Maarten : 13 nouvelles personnes testées positives à la Covid-19

Au 28 octobre dernier, 13 personnes ont été testées positives à la Covid-19 alors que dans le même temps 10 patients ont été déclarés guéris; provoquant le maintien des cas actifs à 59.

Le nombre total de cas confirmés est désormais de 805 depuis le début de l’épidémie.

Les Services de Prévention Collective (CPS) surveillent toujours 52 placées en isolement à leur domicile, toutes présentant des symptômes suspects liés au coronavirus.

Par ailleurs, 6 patients sont toujours hospitalisés au Sint Maarten Medical Center.

Le nombre total de décès liés à la Covid-19 reste à 22.

Le nombre de personnes guéries depuis le premier cas déclaré en partie hollandaise est passé à 724.

105 autres personnes sont également sous surveillance après avoir été peut-être en contact avec un cas actif.

Enfin, les services sanitaires ont déjà testé 1194 voyageurs arrivant à l’aéroport international de Princess Juliana et 5582 personnes sur l’ensemble du territoire.

Le ministre M. Panneflek a rappelé à la population que : « pour aplatir la courbe et réduire la propagation du virus, nous devons continuer à porter nos masques en public, pratiquer la distanciation sociale de 2 mètres, désinfecter et se laver les mains fréquemment et s’abstenir de rassemblements de masse ». Message reçu ? _AF