Signature d’une convention entre la Nature Foundation et l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin

Les associations environnementales de Sint-Maarten et Saint-Martin signent un partenariat transfrontalier pour la conservation.

Deux associations environnementales de premier plan de l’île de Saint-Martin ont signé un accord historique visant à renforcer les efforts de conservation transfrontalière. La Nature Foundation Sint Maarten (NFSXM) et l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) sont ravies d’annoncer la signature tant attendue d’un protocole d’accord entre leurs organisations.

Signature Convention NFSM / AGRNSM (Leslie Hickerson (Directrice NFSXM), Binkie van Es (Président NFSXM), Anne-Karine

Fleming (Présidente AGRNSM), Julien Chalifour (Directeur adjoint AGRNSM)) © AGRNSM

Bien que signé en interne en mars, l’accord officiel a été célébré publiquement lors d’une cérémonie organisée sur la plateforme d’observation ornithologique du Great Salt Pond, le 30 juin au matin. Ce partenariat officiel permet une collaboration plus fluide et sur le long terme entre les deux principaux gestionnaires de réserves naturelles de Sint Maarten et de Saint-Martin.

Les organisations peuvent désormais facilement partager ressources humaines, données essentielles et mener des recherches scientifiques et des programmes éducatifs communs. Bien que les différences de statuts et de réglementation entre nos deux pays aient retardé la possible mise en place d’un tel accord le présent accord signé des deux parties permet déjà le renforcement et l’entretien d’une relation transfrontalière notablement durable et profitable à chacun.

Ce partenariat a déjà montré des avantages tangibles. Depuis sa signature, les échanges de personnel ont permis d’augmenter jusqu’à 60 % les capacités d’activités telles que la surveillance des récifs coralliens et les événements éducatifs publics. Des communications fréquentes entre les organisations ont permis une action immédiate, souvent en quelques minutes, pour répondre aux infractions environnementales, aux espèces sauvages en détresse et à d’autres signalements transfrontaliers. Il a également permis l’harmonisation de protocoles scientifique et la mutualisation de données pour la conservation du patrimoine naturel commun. Les organisations ont également soumis conjointement leur première candidature pour un projet régional.

Ce protocole d’accord est le fruit de près de deux années de coopération approfondie, née de la mise en oeuvre et de la complémentarité des projets CORENA de NFSXM et ReCorEA de l’AGRNSM, axés sur la cartographie et la surveillance des écosystèmes littoraux, notamment des mangroves, des herbiers marins et des récifs coralliens. Bien que les associations aient déjà communiqué par le passé, notamment sur la gestion des espèces envahissantes, ce protocole d’accord marque la première étape vers une collaboration et une synergie durable entre les signataires.

L’accord a été signé par Binkie van Es, Président du Conseil d’Administration de la NFSXM, et Anne-Karine Fleming, Présidente du Conseil d’Administration de l’AGRNSM. Les directeurs Julien Chalifour (AGRNSM) et Leslie Hickerson (NFSXM) étaient également présents, ainsi que Sabrine Brismeur et Clément Bonnardel, chefs de projet CORENA et ReCorEA. « Bien que les écosystèmes naturels et la faune de Saint-Martin ne connaissent pas de frontières politiques, ils sont fortement impactés par les différences bien réelles entre les politiques environnementales et les mesures de gestion de nos pays », ont déclaré la NFSXM et l’AGRNSM dans un communiqué. En tant que petites organisations à but non lucratif, il peut être difficile de maintenir le rythme de nos actions.

En mutualisant les ressources humaines, en travaillant ensemble sur des projets et en harmonisant nos visions, nous renforçons l’efficacité de notre action de conservation à l’échelle de l’ile de Saint-Martin. Cet accord était attendu depuis longtemps et nous sommes très enthousiastes quant à notre avenir commun. »

Discours des Présidents des deux associations

À PROPOS DE :

LA NATURE FOUNDATION SINT MAARTEN

La Nature Foundation Sint Maarten est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 1997. Elle se consacre à la conservation des écosystèmes et des ressources naturelles de Sint Maarten par le biais de programmes de recherche, d’initiatives éducatives et d’évaluation des politiques. Depuis 2010, la Nature Foundation est également l’autorité de gestion autorisée du parc marin de Man of War Shoal.

L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MARTIN

L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) est une organisation nongouvernementale à but non-lucratif, agréée pour la Protection de l’Environnement. Créée en 1999, l’AGRNSM est conventionnée par l’État français pour gérer la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, depuis 2000. Son activité ne se limite pas au seul périmètre de la réserve et son champ d’intervention comprend des actions de production et de diffusion de connaissances scientifiques, de gestion des populations vivantes, de Police de la Nature, d’aménagement et d’entretien des sites naturels et de sensibilisation du public. Depuis plus de 25 ans, l’AGRNSM met à disposition ses ressources humaines et son expertise pour promouvoir et conserver le patrimoine naturel unique de l’île de Saint-Martin. https://www.facebook.com/Reserve.Naturelle.StMartin https://www.reservenaturelle-saint-martin.com/ https://naturefoundationsxm.org/ https://www.facebook.com/share/19dp8PVueR/?mibextid=wwXIfr Contact :