SEMINAIRE USHOM : L’habitat Outre-mer au cœur des priorités

Le Premier vice-président, Alain Richardson a participé, le vendredi 8 juillet dernier, au séminaire USHOM, organisé par l’Union Sociale de l’Habitat Outre-mer (USHOM) à la CCISM.

Ce séminaire sur la thématique de l’habitat se projette dans les besoins à venir de nos territoires en matière de logement et d’aménagement.

Lors de sa prise de parole, Alain Richardson a rappelé les enjeux du territoire qui doit se développer tout en maîtrisant l’étalement des constructions et la consommation foncière sur un territoire où le foncier est de plus en plus rare. L’enjeu consiste à maîtriser l’offre foncière sans risquer d’engendrer une hausse des prix déjà importante.

La protection des populations du risque de submersion marine a également été abordée par Alain Richardson.

Pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, Saint-Martin doit mettre en œuvre une véritable politique de l’aménagement et du logement. Une priorité sur laquelle la nouvelle mandature s’est engagée.

