Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens: la population de Sint Maarten invitée à participer à un sondage numérique

Une nouvelle étude, la plus complète à ce jour, confirme la menace des bactéries résistantes dans le monde. Elles ont entraîné directement la mort de 1,27 million de personnes en 2019 et 4,9 millions de personnes seraient décédés de causes associées à l’antibiorésistance.

La menace d’une pandémie de bactéries résistantes aux antibiotiques est invoquée par les spécialistes depuis des années. Une étude du Global Research on Antimicrobial Resistance, projet de recherche phare piloté par les universités d’Oxford et de Washington, mais impliquant plus de 3 500 chercheurs, précise le danger.

En 2019, 4,9 millions de personnes seraient décédés de causes associées à l’antibiorésistance. 1,27 million de personnes auraient directement succombé à des infections, selon les données provenant de 203 pays.

Les maladies les plus mortelles sont des infections respiratoires (1,5 million de morts associées), et six bactéries présentent des souches particulièrement inquiétantes. Parmi elles, la très commune Escherichia coli, suivie par Staphyloccocus aureus (le staphylocoque doré) et Klebsellia pneumoniae. Si cette dernière est peu mortifère dans les pays à hauts revenus, c’est elle, qui cause le plus de décès en Afrique subsaharienne.

En cause : l’usage massif des antibiotiques

Au niveau mondial, les souches de staphylocoques résistants à la méticilline, l’antibiotique spécifiquement utilisé contre ce type de bactérie, ont, à elles seules, causé plus de 100 000 morts. Les autres bactéries les plus fatales sont multi-résistantes. Vous avez dit inquiétant ? _AF

