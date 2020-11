Semaine Ecole Entreprise à la cité scolaire

Lundi matin s’est ouverte à la cité scolaire la semaine Ecole Entreprise mise en place par la responsable des filières technologiques du lycée, Marthe Ogoundele.

Jusqu’à vendredi trois cents élèves de ces filières vont rencontrer des chefs d’entreprise et autres acteurs du monde économique. Durant une heure par classe, ces derniers vont exposer leurs parcours et les particularités de leur secteur métier ; l’objectif est de présenter diverses opportunités aux jeunes et de leur permettre de «trouver l’inspiration pour travailler au service de leur projet».

«Il faut être auto-entrepreneur, cela veut dire qu’il faut investir sur soi-même, investir sur ses compétences et sur son avenir», a déclaré la proviseure, Marlène Borel qui a remercié l’ensemble des partenaires.

«Ne nous lâchez pas. Soyez des exemples pour nos jeunes, pour les guider. Chaque élève doit décrocher son étoile », a-t-elle confié en s’adressant plus spécifiquement aux professionnels.

Au total une vingtaine de secteurs d’activité sera présentée aux élèves selon leur formation : paramédical, commercial, télécommunication, management, interim, etc. (soualigapost.com)