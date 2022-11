SEMAINE DU GOÛT : Des élèves de l’école M.A. Richards à la découverte de la fabrication du pain et des gâteaux à la boulangerie l’Express

Dans le cadre de la semaine du goût à l’école, les élèves de la classe de CM1 de l’école Marie-Antoinette Richards ont eu le privilège de visiter la boulangerie l’Express, à Hope Estate.

Vanessa, l’assistante de la directrice de l’Express, les a accueillis chaleureusement devant les yeux ébahis des clients surpris et heureux de croiser cette jeunesse à la boulangerie.

Après avoir revêtu des charlottes pour respecter les mesures d’hygiène dans les métiers de l’alimentation, les élèves se sont rendus à l’atelier de fabrication du pain. Là, ils ont fait la connaissance de la charmante Zina qui leur a expliqué les étapes de fabrication, de la confection de la pâte jusqu’à la mise au four. Ils ont ainsi pu assister au processus de découpe de la pâte à pain en 10 baguettes dans la « diviseuse ».

Ensuite, une rencontre avec le chef pâtissier Anthony a été organisée pour la leçon de goût à l’étage de l’établissement ! Ils ont dû mettre des sur-chaussures pour éviter les chutes, on ne plaisante pas avec la sécurité en entreprise ! Les élèves ont pu apprendre à réaliser des madeleines. Avec beaucoup de pédagogie et d’empathie, le chef Anthony s’est appliqué à leur montrer dans un premier temps comment mettre la pâte des madeleines qu’il avait préparé en amont dans le pochoir, puis à garnir les moules. Vanessa n’a pas hésité à mettre la main à la pâte, et à leur préciser qu’il pouvait toucher et goûter à tout, ce qu’ils se sont naturellement empressés de faire avec grand plaisir. Vint alors le moment de mettre les madeleines au four pour une durée de 15 minutes durant lesquels les élèves ont pu eux aussi apprendre à réaliser l’appareil à madeleines. Ils ont cassé chacun un œuf qu’ils ont ajouté au beurre, au sucre, à la farine et à la vanille. Après avoir remué chacun son tour, pour obtenir une pâte bien lisse, le chef leur a précisé qu’elle devait reposer pendant une durée de 4 heures avant de pouvoir être coulée dans les moules à madeleine.

Dans le four, les madeleines sont enfin prêtes et le temps de la dégustation est proche ! Quel plaisir de goûter ce que l’on avait préparé soi-même ; 144 madeleines qui ont été partagés ensemble ! Les parents n’ont pas été oubliés, les élèves ont pu ramener quelques madeleines à la maison, car le goût c’est aussi un moment de partage en famille ou entre amis.

Une visite à la boulangerie l’Express qui a été donc été bien appréciée des élèves comme des accompagnants !

La Directrice de l’école Marie-Antoinette Richards tient à remercier Madame Magali Laurent, Directrice de l’établissement l’Express pour son enthousiasme quant à la réalisation de ce projet, les personnels qui ont été charmants, Mlle Lake Alouska, ainsi que Monsieur Alex Pierre, du Rotary Club Saint-Martin Sunset.

Une visite très intéressante et enrichissante qui aura peut-être fait naître des vocations chez certain.e.s élèves de l’école Marie-Antoinette Richards. _AF

