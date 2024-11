VIE LOCALE

Semaine de la parentalité : trois actions majeures

Le centre social UP RISING se joint à la CAF de Guadeloupe et de Saint-Martin et les réseaux des maisons de la parentalité pour l’organisation de la semaine de la parentalité. L’objectif de ces quelques jours est de donner de la visibilité aux nombreuses actions et initiatives qui sont proposées quotidiennement aux familles.

À cette occasion, le Centre Social met en avant 3 actions à destination des parents qu’elle organise régulièrement : une séance de méditation pour les parents sur la gestion du stress (inspirée des techniques de médecine de chinoise), le mardi 19 novembre à 18h00 (1h); un atelier pâtisserie sur le thème de Noël pour une famille sur 3 générations (3 personnes) le samedi 23 novembre à 15h00 (2h30), et enfin, un groupe de parole sur la charge mentale du parent le samedi 7 décembre.

Les places sont limitées donc l’inscription aux ateliers est obligatoire. Les frais de participation sont de 1€ symbolique par atelier et par participant. Il n’y a pas de restriction du lieu de résidence. L’atelier de méditation et le groupe de parole sont ouverts uniquement aux mères et aux pères. Cependant, une prise en charge des enfants, autour d’activités ludiques, sera proposée pendant les ateliers afin de permettre aux parents qui n’ont pas de solution de garde de participer aux ateliers.

Infos et inscription : 0590 87 75 53 ou contact@semtaroute.com

