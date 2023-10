Semaine bleue : Une journée « Porte Ouverte » dédiée aux personnes âgées et retraités du territoire

Du 5 au 11 octobre 2023, Saint-Martin participe à la Semaine bleue, événement national destiné aux retraités et personnes âgées. Plusieurs animations sont organisées avec pour fil rouge le bien-être et le partage dont la journée Porte Ouverte qui a eu lieu hier matin dans les Jardins de la Collectivité.

Les personnes âgées et retraités résidant à Saint-Martin étaient une nouvelle fois à l’honneur hier matin à l’occasion de la journée « Porte Ouverte » organisée par la Collectivité de Saint-Martin et sa Délégation Solidarité, Santé et Familles, dans le cadre de la Semaine Bleue. Un clin d’œil à Délencia Patrick qui a œuvré avec brio dans l’organisation de cet événement.

Avant l’ouverture officielle de cette journée dédiée aux anciens de l’île et des discours des officiels, Natisha Hanson a interprété magnifiquement l’hymne de Saint-Martin « O Sweet Saint-Martin’s Land ». Au plus grand plaisir des nombreuses personnes réunies autour des stands d’information présents pour l’événement.

En effet, plusieurs associations et institutions de l’île ont répondu à l’invitation des organisateurs : Innovation Médicale Caraïbes, Casedom, CCGS, DAP, SXM Nini, Assistance des Îles, l’association la Couronne, les Compagnons Bâtisseurs, l’Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA) et les élèves de la classe de seconde AAGA (Agent accompagnant au grand âge) du lycée Daniella Jeffry.

Présent pour cette journée « Porte Ouverte », le président de la Collectivité, Louis Mussington a salué la présence des différentes associations qui « œuvrent au quotidien pour le bien-être de nos aînés. Il a également rappelé « qu’il était ô combien important de prendre soin des personnes âgées dans le besoin. Je condamne fermement toutes celles et ceux qui laissent leurs parents ou leurs grands-parents isolés. Ceux qui agissent de la sorte n’ont pas de cœur » ! Le message a le mérite d’être clair…

Tour à tour, Audrey Gil, présidente de l’Ehpad Bethany Home et Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture des Iles du Nord, ont salué le rôle important de toutes les personnes qui encadrent et apportent du bonheur aux personnes âgées dans leur quotidien.

La Semaine Bleue se poursuit aujourd’hui mercredi 11 octobre à Quartier d’Orléans avec la traditionnelle marche (bleue) organisée au stade Thelbert Carti. Des activités physiques seront également dispensées par l’association Saint-Martin Santé, des animations musicales étant proposées aussi au cours de cette nouvelle journée en l’honneur des anciens de Saint-Martin. Profitez bien ! _AF

105 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter