Séisme à Haïti : la France va acheminer plusieurs tonnes de fret humanitaire

Le Germinal, la Frégate de surveillance de la Marine Nationale a appareillé le 18 août pour atteindre Haïti au cours du week-end dernier

Le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti le samedi 14 août 2021 vient aggraver une situation humanitaire déjà difficile. Les armées, en s’appuyant sur le dispositif des forces de souveraineté présentes aux Antilles, déploient la Frégate de surveillance (FS) Germinal pour transporter le fret humanitaire. La frégate embarque un hélicoptère Panther de la Flottille 36F et 25 soldats du 33e Régiment d’infanterie de Marine (33e RIMA). Ont ainsi été chargées à bord de la frégate :

14 tonnes de fret, représentant un volume de 50m3 (biens de première nécessité), fournis par la Plateforme d’intervention régionale Amérique-Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française en partenariat avec le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;

18 tonnes de fret, représentant un volume de 32m3, fournis par le groupe Bernard Hayot / Carrefour (25 palettes d’eau) ;

15 tonnes de fret de la collectivité territoriale de la Martinique (eau potable).

Le Germinal a appareillé le 18 août pour atteindre Haïti le 21 août. En outre, en partenariat avec l’association Tulipe, spécialisée dans le matériel pharmaceutique, le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères acheminera en Haïti 30 malles de médicaments d’urgence, (1,7 tonne) qui seront remises par notre ambassade à des organisations partenaires du secteur de la santé. Afin d’assurer le bon acheminement de l’aide humanitaire aux populations sinistrées, la France renforce son appui au Programme alimentaire mondial (PAM) et au Service aérien humanitaire de l’ONU (UNHAS), ainsi qu’à l’ONG française Atlas Logistique spécialisée dans le déploiement de l’aide humanitaire. La France contribue également au déploiement de l’équipe de coordination dans le cadre du mécanisme européen de protection civile pour venir au secours des victimes. 2 personnels de la sécurité civile font partie de cette équipe. Par ailleurs, la sécurité civile française a proposé l’envoi d’un module de purification de l’eau avec 40 personnels et 22 tonnes de matériel. «L’engagement de la France pour Haïti reste entier, comme en témoigne le doublement de l’aide alimentaire depuis le début de l’année. La France reste mobilisée pour obtenir un réengagement de la communauté internationale pour aider Haïti à se relever du séisme et à sortir de la crise», rapporte le ministère des Armées.