SÉCURITÉ / Vidéoprotection : un engagement fort contre la délinquance

Le Conseil Exécutif a validé fin janvier l’attribution du marché pour la rénovation, la modernisation et l’extension du dispositif de vidéoprotection du territoire. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), engagé depuis plus de quinze ans dans une politique active de lutte contre l’insécurité et la protection de l’espace urbain.

Pour rappel : Installé en 2010 et étendu en 2014 grâce au soutien de l’État via le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), le réseau de caméras a subi des dégradations, notamment après l’ouragan Irma en 2017. Face à la montée des actes de délinquance, la Collectivité souhaite renforcer la couverture des zones existantes et déployer de nouvelles caméras pour améliorer la sécurité publique.

Les objectifs de ce projet sont multiples : réduire la délinquance, renforcer l’intervention des forces de l’ordre, améliorer la sécurité routière, protéger les établissements scolaires et les quartiers sensibles, et préserver l’attractivité touristique et économique.

Le marché, d’un montant total de 4.405.637,63 d’euros HT, est conclu pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. Cette initiative marque un pas décisif vers une modernisation efficace de la vidéoprotection pour un territoire plus sûr et résilient. _Vx

