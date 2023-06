SECURITE ROUTIERE

Le contrôle technique pour les deux-roues motorisés obligatoire d’ici deux mois

En date du 1er juin, le Conseil d’Etat a donné deux mois au gouvernement pour mettre en place concrètement le contrôle technique pour les deux-roues motorisés. Une décision qui risque de ne pas plaire à tout le monde, notamment aux pilotes de deux-roues à Saint-Martin…

Ce contrôle technique concernera selon le décret du 9 août 2021, les « véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e ». Traduction : les motocyclettes légères, les motos, les scooters traditionnels ou à trois roues, les side-cars et les quads devront se soumettre au contrôle technique. Idem pour les voitures sans permis. Peu importe leur cylindrée. Si même les 50 cm3 restent concernés, la France ira donc plus loin que l’Europe, qui impose cet examen uniquement aux motos équipées d’un moteur de 125 cm3 et au-delà. Le contrôle technique sera à réaliser a priori tous les deux ans, dans un centre agréé. Avec une exception pour les motos et autres scooters de collection où ce délai est porté à cinq ans. Quant à son prix, il devrait se situer entre 50 et 70 €. _AF

240 vues totales, 240 vues aujourd'hui