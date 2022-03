SECURITE ROUTIERE : Un automobiliste contrôlé à une vitesse de 141km/h au lieu des 50 autorisés sur la route de la Savane !

Afin de lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents, les gendarmes ont procédé à des nouveaux contrôles de vitesse dimanche entre 6h et 8h au niveau de la Savane. Un automobiliste a été enregistré à la vitesse de 141 km/h au lieu des 50 autorisés sur cette portion de route !

Un autre véhicule à été contrôlé à 104 km/h et un troisième à 98 km/h. «Les conducteurs ont fait l’objet de retrait de permis et d’amendes», indique la gendarmerie.

Un défaut de casque a en outre été constaté. «Des messages de prévention ont également été passés durant ce contrôle (équipement de sécurité pour les 2 roues, mise en conformité des véhicules vieillissant, obligation liée au contrôle technique et à l’assurance, etc.», ajoute la gendarmerie.

De son côté, le lieutenant-colonel, Maxime Wintzer prévient que ses équipes vont « augmenter la fréquence de ces contrôles pour traquer les comportements à risques, comme l’usage du téléphone au volant ». L’utilisation du téléphone au volant est punie par une amende de 750€ et peut entraîner la perte du permis de conduire. « Aucun SMS, ou appel n’est trop urgent et ne pourrait justifier le décès d’un enfant traversant la route. Avant que le drame arrive, réagissons et cessons nos comportements à risque », souligne le lieutenant-colonel. _AF

