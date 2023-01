SECURITE ROUTIERE : La route de Bellevue doit être davantage sécurisée !

Des plots de sécurité protégeant les bas-côtés de la route de Bellevue ont été arrachés. Des véhicules s’engagent sur la bande piétonne pour doubler l’unique voie de circulation par la droite. Des comportements inadmissibles qui mettent en danger la vie d’autrui.

Afin de limiter le risque d’accident, la collectivité devait installer dès hier jeudi 12 janvier des barrières de chantier et une signalétique de façon à limiter ces comportements dangereux.

Les forces de l’ordre seront présentes à certaines heures pour verbaliser les franchissements de ligne.

« Des travaux plus conséquents de sécurisation seront engagés avec une équipe de maîtrise d’œuvre afin de mieux sécuriser cet axe, dès le 1er semestre 2023 », précise la Collectivité.

Des joggers ou marcheurs empruntent régulièrement cette voie. Les élus et les gendarmes appellent les automobilistes à stopper immédiatement les comportements dangereux.

Le collectif citoyen pour la sécurité routière à Saint-Martin monte au créneau !

Dans un message posté sur leur compte Facebook, le collectif citoyen pour la sécurité routière à Saint-Martin dénonce la dangerosité d’emprunter la route de Bellevue, surtout pour les piétons. « Cela devient de plus en plus dangereux de marcher ou faire du jogging sur la ligne droite de Bellevue depuis que les dernières protections ont été enlevées et que les voitures (y compris taxis et mini bus) y passent pour éviter les bouchons. En attendant que la route soit sécurisée au plus vite, FAITES ATTENTION » ! _AF

