SECURITE ROUTIERE / Contrôles routiers : plusieurs infractions relevées lors du week-end du 1er mai

Les forces de l’ordre ne faiblissent pas pour éviter les infractions et la mortalité sur les routes de Saint-Martin, comme en témoignent les nombreuses opérations de contrôle routier qui se sont déroulées lors du long week-end du 1er mai.

Sur les nombreux contrôles organisés à Saint-Martin et sur l’île sœur de Saint-Barthélemy tout au long du week-end, les gendarmes ont relevé 11 infractions dont les plus graves sont une conduite sous stupéfiants, un refus d’obtempérer, une conduite sans permis de conduire et cinq usages du téléphone au volant. A noter également que deux autres personnes ont été verbalisées pour un défaut d’assurance et un non port de casque.

D’autres opérations du même type sont à prévoir dans les prochains jours, notamment lors du week-end prolongé du 8 mai. A bon entendeur… _AF

