SECURITE: Réunion KPSM/Gendarmerie pour améliorer toujours la coopération policière  

Une réunion entre les responsables de la police hollandaise et leurs homologues français s’est tenue la semaine dernière au commissariat de police de Phillipsburg. Objectif de la rencontre : maintenir et renforcer la collaboration et la coopération de travail déjà bien établies entre les forces de l’ordre des deux parties de l’île.

Plusieurs points ont été abordés, notamment sur une bonne coopération pour réduire les vols avec violence (vols à main armée) perpétrés aussi bien en partie française qu’hollandaise. Mais aussi sur une collaboration étroite pendant et après la poursuite des suspects dans des véhicules. Le trafic de migrants a également été évoqué.

La Korps Politie Sint Maarten et la gendarmerie ont conclu un accord pour se réunir une fois par mois afin d’évaluer et améliorer leur coopération. _AF

