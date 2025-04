SÉCURITÉ PUBLIQUE Stop, Drop and GO : trois armes déjà retirées de la rue à Sint Maarten

La campagne d’amnistie « Stop, Drop, and GO », lancée le 14 avril par la police de Sint Maarten et le Parquet, a déjà permis de retirer trois armes potentiellement dangereuses de la circulation.

Après un premier revolver non enregistré de calibre .24, un modèle “Midnight Special”, remis dès le premier jour, deux nouvelles armes ont été rapportées mercredi : l’une illégale, l’autre factice mais d’apparence extrêmement réaliste.

La police insiste sur la dangerosité des imitations : ces “faux” peuvent être confondus avec de vraies armes, entraînant des réactions violentes ou des drames lors d’interventions ou dans des lieux publics. Leur retrait est donc aussi essentiel que celui des armes réelles pour éviter toute confusion tragique. L’amnistie, prolongée jusqu’au 7 mai, permet à tout citoyen de remettre anonymement une arme à feu illégale ou non désirée au bâtiment Opal à Cole Bay, les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h (hors Vendredi saint et lundi de Pâques). Les armes doivent être déchargées, dans un sac ou une boîte scellée. Aucun nom ne sera demandé, aucune question posée, sauf en cas de lien avéré avec une infraction. Jusqu’à 500 dollars de compensation peuvent être versés pour chaque arme ou information anonyme ayant permis une saisie. Les autorités encouragent les familles à s’assurer que leurs enfants ne détiennent pas d’arme. Moins d’armes, c’est plus de sécurité pour tous. _Vx

