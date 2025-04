SÉCURITÉ MARITIME : Une nouvelle page s’ouvre pour la brigade garde-côtes de Saint-Martin

Hier, une double cérémonie s’est tenue au port de commerce de Galisbay : la prise de commandement d’Anne-Claire Rousseau à la tête de la brigade garde-côtes des douanes de Saint-Martin, suivie du baptême officiel de la vedette DF38 Sualouiga.

Entourée des autorités civiles et militaires, dont le préfet Cyrille Le Vély, le 1er vice-président de la Collectivité Alain Richardson et Frédérique Louis, directrice adjointe de la Garde-Côtes des Douanes, la nouvelle commandante a salué une étape marquante de son parcours : “C’est l’aboutissement de mes deux années de formation avec ma première prise de fonction dans le maritime et le baptême de la vedette. Et ça permet aussi à l’équipage d’être entouré de leur famille dans un moment de convivialité”.

Issue d’un parcours tourné vers la mer, Anne-Claire Rousseau a intégré les douanes en 2019, avant de rejoindre le corps des officiers navals. Elle prend désormais la tête d’une brigade de 17 agents spécialisés dans les missions de surveillance maritime, de lutte contre les trafics, de protection environnementale et d’assistance en mer.

Le baptême de la vedette DF38 Sualouiga, en service depuis 2022 et dont le nom signifie ‘Terre de Sel’ en Arawak, a été confié à Geneviève Duret, particulièrement mobilisée pour la sauvegarde de la vie en mer : “Je suis très honorée. Ça me fait plaisir et je connais certains membres de l’équipage. Je leur souhaite bonne mer et bon vent, ainsi qu’au bateau”, a confié la marraine, émue. _Vx

