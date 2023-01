SECURITE : La sécurité routière au cœur des préoccupations des élus et de l’association AMAN

Une réunion s’est tenue en fin de semaine dernière entre les élus en charge des sports et le président de l’association AMAN, Miguel Mingau pour combattre les runs sauvages, mais aussi de trouver des solutions pérennes pour permettre aux motards de l’île de pratiquer leur discipline sportive favorite dans un cadre sécurisé.

« Le président ainsi que deux membres du bureau de l’association AMAN qui œuvre depuis des années pour que la pratique des sports mécaniques se fassent dans un cadre officiel et légal, ont tenu à me rencontrer en tant qu’élu au sport accompagné de notre cheffe de service des sports de la Collectivité, Wendy Gumbs mais aussi en tant que président du Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES) afin d’évoquer les projets à courts thèmes et d’évolution institutionnelle » souligne Marc G Menard, avant de rajouter « Aucun doute donc que bientôt des activités seront mises en place en collaboration avec la préfecture de Saint Martin afin se combattre les runs sauvages et de garder actifs les pilotes locaux qui ne demandent qu’à pratiquer leurs sports favoris dans de bonnes conditions de sécurité ». _AF

