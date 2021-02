Sécurité / Covid-19 : Fermeture administrative pour trois établissements recevant du public à Grand-Case et Quartier d’Orléans

Suite aux derniers contrôles effectués par les autorités, un débit de boissons à Quartier d’Orléans fait l’objet d’une fermeture administrative de deux mois consécutive à des constats d’infractions à la réglementation liée aux débits de boissons, à la législation du travail et un non-respect des mesures de protections sanitaires au sein de l’établissement.

Un concert non autorisé était prévu sur le site le 6 février dernier sans présentation en préfecture des mesures de protection sanitaire prévues et à un horaire ne permettant pas le respect des horaires de fermeture imposés aux débits de boissons, il est donc de fait annulé. Dans le cas où l’organisateur maintiendrait la tenue de l’évènement alors que le virus circule activement sur notre territoire, le Préfet saisira le Procureur de la République en vue de poursuites judiciaires pour mise en danger de la vie d’autrui. Les personnes présentes seraient également passibles d’une amende de 135€ pour non respect des mesures de protection sanitaires.

En parallèle, deux établissements de Grand-Case sont également fermés depuis vendredi dernier pour non-respect des mesures sanitaires. En particulier, la présence de nombreuses personnes debout sans masques a été relevé par les forces de l’ordre, autant parmi les clients que les employés des établissements.

Pour rappel, les règles sanitaires actuellement en vigueur sont :

• port du masque par les clients qui se déplacent à l’intérieur de l’établissement ;

• port du masque par les employés de l’établissement ;

• s’assurer que les clients dans un débit de boissons sont assis ;

• faire respecter le nombre de 6 personnes maximales autours d’une même table ;

• faire respecter la distanciation sociale au sein de l’établissement ainsi que les gestes barrières.