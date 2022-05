Secours : Début de la formation initiale pour les neuf nouvelles recrues sapeurs-pompiers volontaires

Lundi dernier, neuf nouvelles recrues ont débuté leur formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires au centre de secours de la Savane.

« Cette formation de plus de 250 heures est intégralement dispensée par les formateurs du centre de secours », précise Cyrille Pallud, chef du Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Martin, avant de rajouter « les recrues seront soumises à une forte exigence physique et une grande capacité d’adaptation. Celles qui auront validé leur formation graviront un échelon et deviendront équipiers avec une vraie responsabilité aux missions de lutte contre les incendies, de secours à personnes et de protection des biens et de l’environnement ».

En complémentarité avec les professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires participent à des missions de sécurité civile et sont animés par la même volonté : sauver des vies, protéger les biens et l’environnement. Véritables techniciens du risque, ils constituent l’un des maillons essentiels de la chaîne des secours. _AF

