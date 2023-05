SAUVETAGE : Une femme inconsciente à l’Ilet Pinel secourue par les sauveteurs de la SNSM

Le jeudi de l’Ascension, vers 22h25, les sauveteurs de la station SNSM de Saint-Martin sont intervenus à l’Ilet Pinel pour une personne en urgence médicale.

Comprenant la gravité de la situation, un équipage se forme rapidement et prépare le départ avec tout le matériel. A 22h40, l’équipage est au complet et largue les amarres du semi-rigide, Rescue Star SNS978-1, un moyen plus rapide, à faible tirant d’eau et met le cap sur l’ilet Pinel.

Heureusement, la mer n’est pas top agitée, et 35 minutes plus tard, le bateau se présente face au quai malheureusement occupé. Plusieurs lumières de téléphone se signalent sur la plage. Dès lors, pas le choix, la Rescue Star se présente au plus près et deux secouristes sautent par l’avant du bateau. A leur arrivée, ils constatent que la victime est en PLS (Position Latéral de Sécurité). Ses amis lui ont peut -être sauvé la vie. Les sauveteurs arrivent à lui faire reprendre conscience. La jeune femme est faible et nécessite un transfert à bord pour rallier les pompiers en attente à l’embarcadère de Cul de Sac. Pendant ce temps, un secouriste est dirigé vers une potentielle seconde victime. Le jeune homme ne semble pas en danger immédiat mais les secouristes préfèrent l’emmener également pour qu’il soit vu par les pompiers. Aidés par leurs amis, les deux victimes sont placées sur un plan dur et transbordées à bord de la Rescue. Une opération délicate, le bateau des sauveteurs ne pouvant accoster.

Cap ensuite sur l’embarcadère dans l’obscurité, la navigation lente a été rendue difficile pour atteindre le ponton de l’embarcadère avec les bancs de sable. Moteurs relevés au maximum, équipier armé d’une puissante lampe à l’avant, le bateau fait route à faible allure.

Une fois à quai, la première victime a été prise en charge par les pompiers puis transportée à l’hôpital Louis-Constant Fleming. La deuxième victime a pu quant à elle rentrer chez elle.

La jeune femme a finalement passé la nuit sous surveillance à l’hôpital et a pu regagner son domicile dans la matinée. Une satisfaction pour les sauveteurs bénévoles. _AF

