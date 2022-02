Sauvetage : Nouvelle intervention de la SNSM sur un navire de pêche à la dérive

Le mercredi 9 février dernier, la station SNSM de sauvetage en mer de Saint-Martin a été appelée pour porter secours à un navire de pêche, de 9,90m de long, à la dérive depuis plusieurs jours.

Ce bateau de pêche, parti de la Guadeloupe, était tombé en panne électrique et panne moteurs loin des côtes, dans l’Atlantique ; il n’avait donc plus de VHF, ni de réseau téléphonique, et n’avait aucun moyen pour alerter qu’il était « non-manœuvrable ».

Les quatre personnes à bord ont continué à pêcher, en se laissant dériver et en allumant leur téléphone portable toutes les heures pour essayer de capter un réseau.

Au bout de plus de 48 heures, elles arrivent finalement à joindre leur armateur qui appelle le CROSS-AG (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage des Antilles-Guyane) pour demander assistance.

Il n’y a pas d’urgence mais les pêcheurs ont besoin d’un remorquage vers le port le plus proche, qui s’avère être Saint-Martin puisqu’ils se trouvent alors à une quinzaine de miles environ à l’est de l’île de Tintamarre.

Le CROSS contacte alors la station SNSM de Saint-Martin à 10h30 le mercredi 9 février et, 45 minutes plus tard, une équipe de 5 bénévoles appareille avec la vedette SNS 129. Au bout de presque 3 heures de navigation vers une position erronée au départ, car le bateau en difficulté et sans électronique ne pouvait pas transmettre sa position exacte, l’équipage de la SNS 129 localise enfin le navire de pêche et vient lui passer la remorque.

Avec le bateau en remorque, la vedette met cap à petite vitesse (entre 3 et 5 nœuds) sur la Rade de Marigot où ils arrivent à 18h15. Le bateau est mis en sécurité au mouillage, en baie de Galisbay, et 2 équipiers du bateau de pêche montent sur la SNS 129 afin d’aller à terre avec eux pour aller chercher un mécanicien qu’ils connaissent à Sandy- Ground ; leur souhait étant de réparer leur bateau au plus vite pour repartir pêcher aussitôt.

La vedette SNS 129 est de retour à son poste d’amarrage de la marina Fort Louis à 18h35, et les équipiers bénévoles peuvent enfin rentrer chez eux, après avoir passé plus de 7 heures en mer, pour porter assistance à ces pêcheurs à la dérive en plein océan.

