SAUVETAGE : Entretien annuel de la vedette de haute mer SNS 129 “Notre Dame de la Garoupe”

Depuis plus d’une semaine, la vedette de haute mer SNS 129 « Notre Dame de la Garoupe » est en cale sèche pour son entretien annuel.

Comme chaque année, des bénévoles de la station SNSM de Saint-Martin donnent de leur temps et de leur énergie pour entretenir les embarcations. Ces prochaines semaines seront donc consacrées à un nettoyage complet de la coque, à la réalisation de l’antifouling, au grattage et au nettoyage des hélices ainsi qu’à la réfection et à la peinture des taquets.

Lors de cette cale sèche, un choc mineur dans la partie avant de la coque sera également réparé et l’étanchéité du plancher sera également contrôlé et refait. Après un contrôle complet des moteurs et de l’armement, la vedette sera remise en fonction et opérationnelle pour la haute saison touristique.

Merci aux bénévoles pour le travail et leur implication, bravo à eux !

