SAUR SAINT-MARTIN : L’alimentation en eau potable a été restaurée graduellement par secteur

La panne électrique survenue dans la soirée de mercredi 18 mai à l’usine de production (UPEP) de Galisbay a nécessité quelques heures d’expertise pour pouvoir en identifier la source.

Ce délai a mis en difficulté les stocks d’eau potable et entraîné une coupure d’eau générale du jeudi 19 mai 9h30 au vendredi 20 mai.

L’intervention a été menée dès jeudi 19 dans l’après-midi et s’est poursuivie durant la soirée.

La remise en eau a été effectuée dès 3 heures du matin et l’alimentation en eau potable a été restaurée graduellement par secteur.

Saur Saint-Martin remercie ses équipes et celles des partenaires et prestataires fortement mobilisées pour pallier ce défaut et réitère ses excuses aux abonnés pour le désagrément causé et l’incidence sur les services publics.

