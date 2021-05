Saur : Calendrier des tours d’eau pour la semaine du 12 au 16 mai

Toujours dans le cadre de la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable, l’EEASM et son délégataire SAUR vont procéder à des coupures pour lesquelles le calendrier des tours d’eau et secteurs concernés a été mis à jour pour la semaine suivante :

Calendrier des tours d’eau pour la semaine du 11 mai au 16 mai :

• Mercredi 12 mai : Quartier d’Orléans (hors Belle Plaine)

• Jeudi 13 mai : Hope Estate, Mont Vernon 2 & 3

• Vendredi 14 mai : Mont Vernon 1, Baie Orientale

• Samedi 15 mai : Terres Basses, résidence Santa Monica

• Dimanche 16 mai : Terres Basses, résidence Habitat plus, la Savane, Mt Choisy

Recommandations

L’EEASM et la SAUR invitent les populations concernées par ce calendrier à s’organiser en fonction des coupures planifiées et, plus globalement, exhorte toute la population de Saint-Martin à faire preuve de civisme durant les semaines à venir et jusqu’à la fin des travaux. Un usage très raisonné et responsable de l’eau potable permettrait de faire en sorte que ces coupures sectorielles puissent être les moins fréquentes possibles.