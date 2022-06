Sargasses : risque fort d’échouement jusqu’en fin de semaine

Selon les images satellites prises le week-end dernier, de nombreux radeaux ou filaments circulent le long de l’arc des Petites Antilles, des îles du Nord à la Barbade, et dans l’Est des îles sur 450 km, indique Météo France.

Autour des îles du Nord plus précisément, de nombreux radeaux plus ou moins organisés en filaments sont présents et alimentent les arrivages sur l’est de Saint-Martin durant les prochains jours. Les radeaux semblent plus épars entre Barbuda et Saint-Barthélemy mais des arrivages vont continuer épisodiquement sur l’est de l’île française, estime Météo France qui qualifie de fort le risque d’échouement des sargasses sur le littoral saint-martinois et de moyen à Saint-Barth. (soualigapost.com)

