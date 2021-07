Santé / Vaccinodrome : 4000 personnes ont reçu au moins une première dose

Mis en place le 4 mai dernier, le vaccinodrome devrait fermer ses portes fin juillet.

La récente dégradation de la situation sanitaire du territoire, les mesures mises en place pour y remédier, ainsi que les nouvelles conditions de voyage suite à la levée des motifs impérieux et l’approche des vacances scolaires ont, semble-t-il, convaincu plus de Saint-Martinois à sauter le pas de la vaccination.

« Nous vaccinons en moyenne 150 personnes par jour et avons constaté une augmentation depuis le début du mois de juin » avance Cédric Jeannot, coordinateur du vaccinodrome de Galisbay pour la Croix Rouge. Situé sur le site du village du Carnaval, en face du parking de Galisbay, ce centre a ouvert ses portes le 4 mai dernier. La Croix Rouge intervient en tant qu’opérateur pour le compte de l’ARS, de la préfecture et de la COM.

Accessible sans rendez-vous de 8h à 16 heures du lundi au samedi, ce dispositif séduit majoritairement une population active, âgée de 35 à 50 ans. Il suffit de disposer d’un justificatif de résidence à Saint-Martin (facture électricité, eau, téléphone, …) ou d’une carte Vitale pour bénéficier du vaccin Pfizer bioNtech. L’opération prend une vingtaine de minutes entre les démarches administratives, l’injection et la surveillance. Au cours de ces différentes étapes, les candidat.e.s à la vaccination sont, chaque jour, encadré.e.s par six employés de la Croix Rouge, trois infirmier.e.s, un secouriste sapeur pompier et un médecin.

«Depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux mineurs de 12 à 18 ans. Pour l’instant, seul le vaccin ARN messager Pfizer BioNTech dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour les 12 ans et plus. Pour la vaccination des mineurs, l’autorisation des deux parents est requise. En cas de l’absence d’un des deux parents, le parent présent remplit l’attestation et s’engage sur l’honneur à avoir recueilli préalablement le consentement du parent absent et co-titulaire de l’autorité parentale. De même une attestation parentale (disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé) doit être recueillie puis conservée de manière systématique.» indique l’ARS.

Le vaccinodrome est prévu pour accueillir 300 à 400 personnes par jour et ne tourne donc pas à plein régime. Toutefois son responsable constate que «si la population de Saint-Martin paraissait réticente à la vaccination au début de la campagne, elle se révèle finalement réceptive puisque 4000 personnes ont reçu au moins une première dose sur le vaccinodrome». Et estime atteindre 6000 personnes au total d’ici la fermeture du centre prévue fin juillet. Plus d’informations sur www.soualigapost.com