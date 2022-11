SANTÉ : Tous ensemble contre le diabète

Ce samedi 12 novembre 2022, une marche symbolique contre le diabète est organisée sur le front de mer de Marigot.

Organisée par Le Lion’s Club, le Rotary, Saint Martin Santé, la Croix-Rouge et plusieurs associations, la marche débutera à 5h30. Il faudra se lever tôt pour lutter contre cette pathologie et se vêtir d’un T-shirt bleu. Une matinée de prévention et de dépistage gratuit complètera l’évènement. _Vx

